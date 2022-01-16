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Gündem İstanbul'da bazı ilçeler beyaza büründü
Gündem

İstanbul'da bazı ilçeler beyaza büründü

İstanbul'un bazı ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 01:15:00 -

Hafta içi İstanbul'da 2 gün yağması beklenen kar yağışı, bazı ilçelerde etkisini gösterdikten sonra kaybolmuştu.

Bu gece ise havanın da soğumasıyla bazı ilçelerde aniden kar yağışı görüldü.

Sokaklar ve araçlar bembeyaz

Saat 23.00 sıralarında etkisini gösteren kar, sokaklar ve araçları beyaza bürüdü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sokaktaki vatandaşlar ve bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı yer yer etkisini sürdürüyor.

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