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Yaşam İstanbul'da bayram namazı kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul Ramazan Bayramı namazı saati
Yaşam

İstanbul'da bayram namazı kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul Ramazan Bayramı namazı saati

İstanbul Ramazan bayramı namazı saatleri belli oldu. İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte bayram namazı saatleri de merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanma devam ediyor. Bayram namazı ise camilerde kılınabilecek. Peki, İstanbul'da bayram namazı kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul Ramazan Bayramı namazı saati...

Yeniakit Publisher
2021-05-07 16:55:00 -
İstanbul'da bayram namazı kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul Ramazan Bayramı namazı saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 Ramazan Bayramı namazı saatleri belli oldu. Tüm ay boyunca oruç ibadetini yerine getirip bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar bayrama sayılı günler kala bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri, tüm illerin bayram namazı saatlerini açıkladı.

İstanbul'da bayram namazı kaçta kılınacak?

İstanbul'da bayram namazı 06.22'de kılınacak.

Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet'ten bayram namazı açıklaması
Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet'ten bayram namazı açıklaması

Yaşam

Bayram namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet'ten bayram namazı açıklaması

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