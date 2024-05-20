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Gündem İstanbul'da başı boş maymun görüldü! İlginç anlar kamerada
Gündem

İstanbul'da başı boş maymun görüldü! İlginç anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-05-20 23:22:00 - 2024-05-20 23:22:51

İstanbul Fatih'te başı boş gezen maymun dikkatleri çekti. İlginç anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Fatih'te meydana geldi. Balat'ta bir sokakta bulunan evin penceresine çıkan maymun vatandaşların dikkatini çekti.

Bazı vatandaşlar yakalamaya çalıştı

Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü çekerken, bazı vatandaşlar da maymunu yakalamaya çalıştı. Kalabalık karşısında korkan maymun, bir süre sonra kayıplara karıştı.

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