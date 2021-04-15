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Gündem İstanbul'da balık avı yasağı başladı
Gündem

İstanbul'da balık avı yasağı başladı

Su Ürünleri Kanunu’nun değişmesiyle balık avı sezonu sona erdi. ekipler kurallara uymayanlara ceza kesti.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 03:46:00 -
İstanbul'da balık avı yasağı başladı

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, balık avı sezonunun bitmesiyle birlikte Marmara Denizi’nde denetimlerde bulundu.

Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, “2020-2021 av sezonumuz, bu gece itibariyle, endüstriyel balıkçılık stop edecek. Av yasakları başlayacak fakat küçük balıkçılarımız devam edecek. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapıyoruz. Bu sene bereketli bir sezon geçirdik. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun değişmesiyle sahada daha etkin denetimler yapmaya başladık. Yaklaşık olarak 24 bin 775 denetim yaptık. Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi" dedi.

Av sezonunun bitmesine saatler kala son kez denizi yokladığını söyleyen Ramazan Bayraktar, “Denetimler çok güzel. Biz zaten ufak çaplı bir tekneyiz. Biz gırgır ve trol tekne değiliz. İftardan sonra limana geçerken bir kere daha bakalım dedik. Çinekop, palamut ve hamsi boldu bu sene. Güzel bir sezon geçirdik" diye konuştu.

11 milyon lira ceza kesildi

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bağlı ekiplerin sezon boyu yaptığı denetimlerde, 24 bin 775 uygulama gerçekleştirildiği öğrenildi.

750 idari işlem uygulanan denetimlerde toplam 11 milyon TL idari para cezası uygulandı. 95 balıkçı gemisi ve mevzuata aykırı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda yasadışı av aracına el konuldu.

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