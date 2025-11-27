İstanbul'da az önce deprem mi oldu? Son dakika haberi: AFAD son depremler listesi nedir?

İstanbul ili için son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İstanbul'da deprem olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede, saat kaçta deprem meydana geldiğini hızlıca öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da Az önce deprem deprem oldu mu? İşte 27 Kasım Perşembe son depremler listesi

İstanbul'da son 24 saatte meydana gelen son depremler listesini haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ölçümlerine göre şiddetli bir deprem meydana gelmedi.

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir.

EN SON DEPREMLER

2025-11-27 00:25:32 39.26722 28.16806 9.59 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-27 00:24:40 38.47306 38.07583 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)

2025-11-27 00:23:15 39.20333 28.20556 6.62 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-27 00:15:51 39.45722 29.17639 6.87 ML 0.9 Tavşanlı (Kütahya)

2025-11-27 00:07:20 39.18472 28.13722 6.75 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-11-27 00:03:56 39.17528 28.26056 5.56 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)