  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Abdurrahman Dilipak’a beraat! ‘AKP’nin papatyaları’ davasında karar çıktı

Ziyaret görünümlü ihanet Ekümenik iddiasına Papa kılıfı

Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

Hortumcu Cem Uzan’ın Paris’teki gizli kasasına el konuldu

CHP, Bulgaristan’da olsaydı çoktan basılmıştı! Siyasi partiye yolsuzluk baskını

Parlamentodan emeklilik bekleyenlere kötü haber: Bizde EYT çıkarken Fransa’da bakın neler oluyor

CHP İzmir’de bunu da yapmış! Şehir Tiyatrolarında ücretini 175 bin TL’ye yükseltip yılda 1 oyun oynamış

Bakan Bolat'tan İslam ülkeleri arasında işbirliği vurgusu Helal Gıda'ya 2,3 trilyon dolar

Bu gece THY hava sahasında başlıyor! Havacılıkta devrim gibi adım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Aktüel İstanbul'da az önce deprem mi oldu? Son dakika haberi: AFAD son depremler listesi nedir?
Aktüel

İstanbul'da az önce deprem mi oldu? Son dakika haberi: AFAD son depremler listesi nedir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da az önce deprem mi oldu? Son dakika haberi: AFAD son depremler listesi nedir?

İstanbul'da az önce deprem nerede oldu? Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İstanbul'da deprem olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede, saat kaçta deprem meydana geldiğini hızlıca öğrenebiliyor. Peki, Az önce deprem deprem oldu mu? İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 26 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu? İşte 27 Kasım Perşembe son depremler listesi...

İstanbul ili için son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İstanbul'da deprem olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede, saat kaçta deprem meydana geldiğini hızlıca öğrenebiliyor. Peki, İstanbul'da Az önce deprem deprem oldu mu? İşte 27 Kasım Perşembe son depremler listesi

İstanbul'da son 24 saatte meydana gelen son depremler listesini haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ölçümlerine göre şiddetli bir deprem meydana gelmedi.

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir.

EN SON DEPREMLER

2025-11-27 00:25:32 39.26722 28.16806 9.59 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 00:24:40 38.47306 38.07583 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2025-11-27 00:23:15 39.20333 28.20556 6.62 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 00:15:51 39.45722 29.17639 6.87 ML 0.9 Tavşanlı (Kütahya)
2025-11-27 00:07:20 39.18472 28.13722 6.75 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-27 00:03:56 39.17528 28.26056 5.56 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Başvuru şartları neler?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Başvuru şartları neler?

Ekonomi

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi: Başvuru şartları neler?

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23