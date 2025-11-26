  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem CHP, Bulgaristan’da olsaydı çoktan basılmıştı! Siyasi partiye yolsuzluk baskını
Gündem

CHP, Bulgaristan’da olsaydı çoktan basılmıştı! Siyasi partiye yolsuzluk baskını

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP, Bulgaristan’da olsaydı çoktan basılmıştı! Siyasi partiye yolsuzluk baskını

CHP yolsuzluğa sahip çıkarak mitingler yaparken Bulgaristan'da Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Veliçie (Yücelik) Partisi ile bağlantılı çeşitli adreslere yolsuzluk soruşturması kapsamında baskınlar düzenledi. Sofya Şehir Savcılığının gözetiminde yürütülen operasyonda, bazı kişiler gözaltına alındı.

Bulgaristan'da Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Veliçie (Yücelik) Partisi ile bağlantılı Sofya, Varna, Şumen, Pazarcık şehirleri ve Neofit Rilski köyünde çeşitli adreslere yolsuzluk soruşturması kapsamında baskınlar düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Komisyon ajanları, jandarma ve polis ekipleriyle "emlak dolandırıcılığı ve kara para aklama" soruşturması kapsamında Veliçie Partisi ile bağlantılı adreslerde aramalar yaptı.

Sofya Şehir Savcılığının gözetiminde yürütülen operasyonda, bazı kişiler gözaltına alınırken, Veliçie Partisi lideri İvelin Mihaylov gözaltına alınanlar arasında yer almadı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Veliçie lideri Mihaylov, kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Sabah saatlerinde polis ekiplerinin evine girdiğini belirten Mihaylov, "Rahatsız edici gördükleri herkes hakkında suç uydurmaya çalışanlar var. Siyasi faaliyetlerimizi engellemek isteyenler var ama biz geri adım atmayacağız." ifadesini kullandı.

Ekim 2024'teki erken genel seçimde oyların yüzde 3,99'unu alan ve yüzde 4'lük seçim barajına takılmamak için sadece 27 oya ihtiyaç duyan muhalefet partisi Veliçie, yeniden sayım talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

İddialar üzerine 12 bin 200 sandıktan 2 bininde yeniden sayım yapılmış ve Merkez Seçim Kurulu (MSK), yeni sayımda 59 oyun eklenmesiyle Veliçie Partisi'nin 10 milletvekiliyle parlamentoya girip grup oluşturmasına karar vermişti.

‘Padişahını bile boğmuştur bu millet’in anlamı: Türk halkı sandığı severmiş! Altaylı mahkemede yan çizdi
‘Padişahını bile boğmuştur bu millet’in anlamı: Türk halkı sandığı severmiş! Altaylı mahkemede yan çizdi

Gündem

‘Padişahını bile boğmuştur bu millet’in anlamı: Türk halkı sandığı severmiş! Altaylı mahkemede yan çizdi

İsfalt üzerinden "Yolsuzluk asfaltı" döşemişler
İsfalt üzerinden "Yolsuzluk asfaltı" döşemişler

Gündem

İsfalt üzerinden "Yolsuzluk asfaltı" döşemişler

Bayrampaşa Belediyesindeki yolsuzlukta Selim Mataracı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesindeki yolsuzlukta Selim Mataracı tutuklandı

Gündem

Bayrampaşa Belediyesindeki yolsuzlukta Selim Mataracı tutuklandı

Yolsuzluktan her soruşturulan aday oluveriyor! Mansur'a cumhurbaşkanı adaylığı zırhı
Yolsuzluktan her soruşturulan aday oluveriyor! Mansur'a cumhurbaşkanı adaylığı zırhı

Gündem

Yolsuzluktan her soruşturulan aday oluveriyor! Mansur'a cumhurbaşkanı adaylığı zırhı

İBB’de yolsuzlukları örtme telaşı
İBB’de yolsuzlukları örtme telaşı

Gündem

İBB’de yolsuzlukları örtme telaşı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23