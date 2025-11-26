CHP, Bulgaristan’da olsaydı çoktan basılmıştı! Siyasi partiye yolsuzluk baskını

Bulgaristan'da Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Veliçie (Yücelik) Partisi ile bağlantılı Sofya, Varna, Şumen, Pazarcık şehirleri ve Neofit Rilski köyünde çeşitli adreslere yolsuzluk soruşturması kapsamında baskınlar düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Komisyon ajanları, jandarma ve polis ekipleriyle "emlak dolandırıcılığı ve kara para aklama" soruşturması kapsamında Veliçie Partisi ile bağlantılı adreslerde aramalar yaptı.

Sofya Şehir Savcılığının gözetiminde yürütülen operasyonda, bazı kişiler gözaltına alınırken, Veliçie Partisi lideri İvelin Mihaylov gözaltına alınanlar arasında yer almadı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Veliçie lideri Mihaylov, kendisine yönelik suçlamaları reddetti. Sabah saatlerinde polis ekiplerinin evine girdiğini belirten Mihaylov, "Rahatsız edici gördükleri herkes hakkında suç uydurmaya çalışanlar var. Siyasi faaliyetlerimizi engellemek isteyenler var ama biz geri adım atmayacağız." ifadesini kullandı.

Ekim 2024'teki erken genel seçimde oyların yüzde 3,99'unu alan ve yüzde 4'lük seçim barajına takılmamak için sadece 27 oya ihtiyaç duyan muhalefet partisi Veliçie, yeniden sayım talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

İddialar üzerine 12 bin 200 sandıktan 2 bininde yeniden sayım yapılmış ve Merkez Seçim Kurulu (MSK), yeni sayımda 59 oyun eklenmesiyle Veliçie Partisi'nin 10 milletvekiliyle parlamentoya girip grup oluşturmasına karar vermişti.