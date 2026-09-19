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Yerel İstanbul'da aynı gün iki ambulansa yol verilmedi: Otomobil sürücüsüne 46 bin lira ceza
Yerel

İstanbul'da aynı gün iki ambulansa yol verilmedi: Otomobil sürücüsüne 46 bin lira ceza

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İstanbul'da aynı gün iki ambulansa yol verilmedi: Otomobil sürücüsüne 46 bin lira ceza

İstanbul'da aynı gün iki ambulansa yol verilmedi. Arnavutköy-Sultangazi yolunda ambulansın önünden çekilmeyen A.Y.'ye 46 bin lira ceza yazıldı.

İstanbul'da 18 Eylül'de iki ayrı ambulans, önlerindeki araçların yol vermemesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Beylikdüzü'nde bir kamyonet, Başakşehir'de Arnavutköy-Sultangazi yolunda ise bir otomobil, sirenleri açık ambulanslara uzun süre yol vermedi.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen 22 yaşındaki otomobil sürücüsü A.Y.'ye 46 bin lira ceza yazıldı; sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alındı, araç 30 gün trafikten men edildi.

Beylikdüzü'nde kamyonet sol şeritte uzun süre yol vermedi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden bir hastayı Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne sevk etmekle görevlendirilen ambulans, öğlen saatlerinde yola çıktı. Beylikdüzü'ne ulaşan ambulans sirenlerini açarak sol şeritten ilerledi. Aynı şeridi kullanan kamyonetin şoförü uzun süre yol vermedi; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, kamyonet şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda otomobil korna ve anonsa rağmen çekilmedi

Aynı gün Başakşehir'de, acil bir hastaya yetişmek üzere sirenleri açık seyreden ambulans, önündeki otomobil nedeniyle yoluna devam etmekte güçlük çekti. Ambulans şoförü siren çalarak, korna kullanarak ve anons yaparak sürücüden yol istedi. Otomobil sürücüsü uzun süre ambulansın önünden çekilmedi. Ambulansın otomobilin arkasında ilerlediği anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücü A.Y. plakasından tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, plaka bilgilerinden kimlik bilgilerini tespit ettiği şüpheli A.Y.'yi yakaladı. Ceza, 'geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek'ten yazıldı.

A.Y. hakkında ayrıca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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