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Yerel İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 390 şüpheli yakalandı
Yerel

İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 390 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-08-05 06:59:00 -
İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 390 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 390 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 219 noktada 1785 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada, 1702 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 165 bin 532 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 390 şüpheli ile yoklama kaçağı 177 kişi yakalandı.

Aramalarda 39 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 132 fişek, 1 kilo 408 gram uyuşturucu, 574 uyuşturucu hap ile hapların satışından sağlandığı tespit edilen 19 bin 760 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 767 halka açık yer denetlendi, 2 iş yeriyle ilgili idari işlem yapıldı.
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Bu kapsamda 17 bin 266 araç ve 1608 motosiklet denetlenirken 1006 araç ve motosiklet ile 53 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 15 araç trafikten men edildi.

Uygulamada şüphelilere toplam 570 bin 584 lira para cezası kesildi.

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