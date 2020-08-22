İstanbul'da asayiş uygulamasında 225 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede 165 noktada güvenlik denetimi yapıldı.



İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur 2020" uygulamasına, asayiş, önleyici hizmetler, trafik, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, havalimanı, deniz limanı ve ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra özel harekat ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak arandı, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.



Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi. Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.



Uygulamada, 100 bin 521 kişiye yapılan GBT sorgulaması sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 225 şüpheli ile 79 yoklama kaçağı yakalandı. 7 bin 319 araç ile 81 motosiklet kontrol edildi, 232 araca işlem yapıldı, 48 araç trafikten men edildi, 268 bin 94 lira para cezası kesildi.

Denetimlerde, 1524 iş yeri denetlendi, 4 iş yerine işlem yapıldı, 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Ruhsatsız 24 tabanca ve tüfek ile 148 fişek ele geçirilen uygulamada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen paraya el konuldu.