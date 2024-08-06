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Gündem İstanbul'da araçlar didik didik arandı
Gündem

İstanbul'da araçlar didik didik arandı

Yeniakit Publisher
2024-08-06 21:19:00 -
İstanbul'da araçlar didik didik arandı

İstanbul'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı.

Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçları detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

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