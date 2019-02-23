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İstanbul'da amatör futbola kar engeli

- İstanbul'da yarın yapılması planlanan yerel amatör futbol maçları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi

23 Şubat 2019 Cumartesi 22:16
İstanbul'da amatör futbola kar engeli


İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yarın yapılması planlanan yerel amatör futbol maçları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun İstanbul İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun hava muhalefeti ve kar yağışı nedeniyle yarın yapılacak olan yerel amatör müsabakalar ertelenmiştir." denildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 22:16
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