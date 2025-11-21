  • İSTANBUL
Nemrut Dağı'na çıktı, yapay zekaya savaş açtı! Aydın Aydın sazıyla bakın ne yaptı
Gündem

Nemrut Dağı'na çıktı, yapay zekaya savaş açtı! Aydın Aydın sazıyla bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Nemrut Dağı'na çıktı, yapay zekaya savaş açtı! Aydın Aydın sazıyla bakın ne yaptı

Yapay zekaya savaş açan ve "Bizler ne olacağız. Hepimiz yok mu olacağız? İnsanlık yapay zekaya teslim olmamalı" diye türkücü Aydın Aydın, sazını parçaladı.

Nemrut Dağı'na çıkan Aydın Aydın, yapay zekanın insana ait bütün bilgileri toplayıp insana karşı kullandığını, birçok mesleğin yok olacağını, müzik sektörüne de ciddi zarar vereceğini belirterek, sazını taşa vurup kırdı.

Yaptığı şarkılar ve gündeme getirdiği farklı konularla bilinen türkücü Aydın, bütün dünyanın gündeminde olan yapay zekaya savaş açtığını ilan etti.

 

 

Yapay zekanın yakında birçok mesleği yok edeceğini belirten Aydın, şunları söyledi:

"Bu gidişat hiç iyi değil, bir an önce önlem almalı insanlık. Burada bütün dünyaya seslenmek istiyorum.

Yapay zeka böyle devam ederse, doğal zekamızı yerle bir edecek.

Yapay zeka artık çalıyor, yapay zeka söylüyor, yapay zeka oynuyor, yapay zeka klip çekiyor, bizler ne olacağız.

Hepimiz yok mu olacağız? İnsanlık yapay zekaya teslim olmamalı"

