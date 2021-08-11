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Gündem İstanbul’da akılalmaz olay! Afgan gaspçılar evli çifti rehin aldı
Gündem

İstanbul’da akılalmaz olay! Afgan gaspçılar evli çifti rehin aldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Afgan gaspçılar, İran uyruklu çiftçi kaçırarak rehin aldı. İranlı çiftin ailesinden fidye isteyen Afgan gaspçılar, mahallelinin yardımıyla kısa sürede yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 10:01:00 -
İstanbul’da akılalmaz olay! Afgan gaspçılar evli çifti rehin aldı

İstanbul'dan İtalya'ya yasadışı yollarla gitmek isteyen İranlı çift, internetten tanıştıkları Afganistan uyruklu kişiler tarafından 12 saat boyunca rehin alındı. Afgan gaspçılar, elleri ve ayaklarını bağladıkları çifti gasp etti. İranlı çift, rehin tutuldukları evin penceresinden atlayarak kurtuldu.

Filmleri aratmayacak olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. İran uyruklu Payam K. ile karısı Zahra K., İtalya'ya gitme hayallerini yasadışı yöntemlerle gerçekleştirmek istedi. İnternetten tanıştıkları Afgan uyruklu kişilerle belirli bir para karşılığında anlaşan İranlı çift, Aksaray'da bir buluşma gerçekleştirdi. Afgan uyruklu kişiler, İranlı çifti 8 Ağustos günü akşam saatlerinde Arnavutköy'e getirdi.

Burada otelde kalacaklarını söyledikleri İranlı çifti bir apartmanın ikinci katındaki daireye koyan Afgan gaspçılar, elleri ve ayaklarını bağladıkları çifti gasp etti. Yaklaşık 3 bin lira ve cep telefonlarını aldıkları İranlı çiftin, İran'da yaşayan akrabalarını arayarak 14 bin Euro fidye isteyen Afgan gaspçılar, İranlı çiftin el ve ayakları bağlı halde çektikleri videolarını da akrabalarına gönderdi.

Camdan atlayarak kurtuldular

 

12 saat boyunca rehin tutuldukları apartman dairesinden, sabaha karşı bir yolunu bularak el ve ayaklarındaki ipleri çözen Payam K. ve Zahra K. çifti, odanın penceresini açarak apartman girişindeki marketin tentesinin üzerine atladı. Önce tenteye ardından da yere düşen İranlı çift, yardım çığlığı attılar. Yardımına koştuğu çiftin rehin tutulduklarını anlayan mahalle sakinleri durumu hemen polise haber verdi. İranlı çiftin pencereden atladığını fark eden Afgan çete üyeleri evden kaçmak istedi. Kaçmaya çalışanlardan 1'i mahalle sakinleri tarafından yakalanarak eve kapatılırken, kaçan 6 kişiden 3'ü de mahalle aralarında polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Polis ekipleri Afgan uyruklu 4 gaspçıyı gözaltına alırken, rehin tutulan İranlı çift ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin kaçan 3 Afgan gaspçıyı yakalama çalışmaları devam ederken adliyeye sevk edilen 4 Afgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. İtalya hayalleri Arnavutköy'de son bulan İranlı çift ise resmi işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi.

 

Mahalleli yakaladı

Rehin tutuldukları apartman dairesinin ikinci katından bir marketin tentesine atlayarak kurtulan İranlı çiftin yardımına koşan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen market sahibi Fahrettin Kızılağıl, "Sabah 5 buçuk sıralarında oldu olay. Arkadaşlarım haber verince ben de hemen geldim buraya. Üst katımızda otura Afganlar 2 İranlıyı gasp etmişler. El ve ayakları bağlı olan karı koca bir yolunu bulup atlamışlar. Dükkanımın üzerindeki brandaya atlayarak kurtulmuşlar. Geldiğimizde burası kalabalıktı. Kaçan Afganlar oldu. Mahalledeki arkadaşlar peşlerinde koşmuş ama izlerini kaybetmişler. Kaçmaya çalışanlardan birini de tutarak evden içeri attık ve polisin gelmesini bekledik. Bazen haberlerde izliyoruz ama biz burada yaşayınca çok şaşırdık. 2 Afgan bir araya gelince çete oluyormuş zaten" dedi.

Fırın sahibi gaspçılara seslendi

Afgan gaspçıların uzun zamandır mahallelerinde yaşadıklarını söyleyen ekmek fırını işletmecisi Abdülbaki Aras, "Gelip gider bizden de alışveriş yapardılar. Böyle bir şey beklemezdik onlardan. Bundan sonra daha dikkatli ve tedbirli olacağız. Kime nasıl güveneceğimizi şaşırdık. Bize de borçları var zaten. Sesleniyorum, gelip borçlarını ödesinler" diye konuştu.

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Yorumlar

Kerim

Daha ciddi sıkıntılar olacak. Bunlar ne ki
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Şahika

Demek ki bu Afgan ların Türkiye ye gönderilme sebebi de yine aynı toplumu ifsad etmek, fitne çıkarmak...
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