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İstanbul'da 90 sokağın adı değiştirildi

Aralarında Yaşar Kemal, Eren Bülbül, Melih Cevdet Anday, Tuncel Kurtiz, Münir Özkul, Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Naim Süleymanoğlu'nun da bulunduğu kişilerin isimlerinin sokaklara verilmesine ilişkin teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:16
İstanbul'da 90 sokağın adı değiştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı oturumunun 5. birleşimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.

Meclis'te, vatandaşlardan gelen şikayetler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan çalışmalar ve ilçe belediyelerinden gelen öneriler doğrultusunda bazı yol isimlerinin değiştirilmesine yönelik teklifi içeren komisyon raporu oylama sunuldu. Rapor, AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan karara göre, Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki Işık Sokağı'na, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu'nun, Şişli Meşrutiyet Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'na da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink'in adı verildi. Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi'ndeki Samanyolu Sokağı'nın adı ise Münir Özkul Sokağı oldu.

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 13:16
  1. İstanbul

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