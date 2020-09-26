İstanbul’da 8 ayda 13 bin 804 yangın çıktı

İtfaiye araçlarının yangın yerine varış süresi ortalama 5 dakika 29 saniye olarak kaydedildi. 4 bin 402 ile yangınların yüzde 31,9’u Anadolu Yakasında, 9 bin 402 yangınla yüzde 68,1’i Avrupa yakasında görüldü. İlk sekiz ayda en fazla yangın Anadolu yakasında 602 yangınla Pendik’te, Avrupa yakasında ise 807 yangınla Esenyurt’ta meydana geldi. Ağustos ayında en fazla yangın 112 yangınla Pendik ve 139 yangınla Silivri’de görüldü. Aynı dönemde Adalar’da 7, Bakırköy’de ise 23 yangın yaşandı. Toplam yangınların 5 bin 464’ü sigara, 3 bin 759’u elektrik, 1110’u kasıt, 272’si çocukların ateşle oynaması, 183’ü ise parlama nedeni ile çıktı.