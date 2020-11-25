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Aktüel İstanbul'da 658 parça tarihi eser ele geçirildi
Aktüel

İstanbul'da 658 parça tarihi eser ele geçirildi

Gözaltına alınan 1 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:28:10 -
İstanbul'da 658 parça tarihi eser ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 658 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiple istihbarat çalışmaları sonrası 24 Kasım'da Beykoz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli dönelere ait bronz ok ve mızrak ucu, heykel başları ve parçaları, göz yaşı şişeleri ve çok sayıda sikkenin de aralarında bulunduğu 658 parça tarihi eser ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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