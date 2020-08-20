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Aktüel İstanbul'da 42 bin 170 korsan kitap ele geçirildi
Aktüel

İstanbul'da 42 bin 170 korsan kitap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 14:07:25 -
İstanbul'da 42 bin 170 korsan kitap ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de 42 bin 170 korsan kitap ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan basımı yapılarak bandrolsüz satılan kitapların ele geçirilmesi amacıyla Kağıthane'de bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste bulunan bir kişi gözaltına alındı, korsan basıldığı belirlenen 42 bin 170 kitap ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen ve aralarına tıp ile yabancı dil eğitim setlerinin de bulunduğu kitapların piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğu öğrenildi.

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