Aktüel İstanbul'da 4 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri 20 kişiyi kurtardı
İstanbul'da 4 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri 20 kişiyi kurtardı

İstanbul'da 4 katlı binada yangın! İtfaiye ekipleri 20 kişiyi kurtardı

Avcılar’da 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın mahallede korku ve paniğe neden oldu.

Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak’ta bulunan binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı etkisi altına aldı.

 

Yangın, saat 21.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi.

 Binanın giriş katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

 Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

 MAHSUR KALAN 20 KİŞİ KURTARILDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişi merdiven aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

 Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

