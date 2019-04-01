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İstanbul'da 4 ilçe el değiştirdi

31 Mart yerel seçimleri sonucuna göre, İstanbul'da dört ilçe el değiştirdi. İttifaklar iki ilçe alırken iki ilçe verdi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 10:57
İstanbul'da 4 ilçe el değiştirdi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri geride kalırken, İstanbul’un 39 ilçesi kıran kırana bir seçim yarışına tanık oldu. İstanbul’un 4 ilçesinde kazanan parti değişirken, Kadir Topbaş’ın istifası sonrası İBB Başkanlığı görevini üstlenen Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de CHP adayı Hasan Akgün karşısında kaybetti.

4 İlçede kazananlar değişti

Silivri ve Çatalca Cumhur İttifakı'na geçerken, Küçükçekmece ve Esenyurt Millet İttifakı'na geçti. 4 ilçede 2014 yerel seçimlerine göre kazanan parti değişirken, bu ilçelerin tamamı İstanbul’un Avrupa yakasında yer aldı. Cumhur İttifakı, Silivri ve Çatalca’da gösterdikleri ortak adaylarla kazandı.

Silivri'yi MHP aldı

MHP’nin Silivri adayı Volkan Yılmaz, oyların yüzde 47,08’ini alarak seçimin kazananı olurken, CHP’nin adayı Özkan Işıklar toplam oyun yüzde 43,75’ini aldı. 2014 yerel seçimlerinde Silivri’de birinci parti olan CHP oyların yüzde 48,8’ini alırken, Ak Parti yüzde 42,7 oy alarak ikinci parti olmuştu. MHP’nin o seçimde oy oranı yüzde 4,3’te kalmıştı.

Çatalca'yı AK Parti aldı

Çatalca’da AK Parti’nin adayı Mesut Üner, toplam oyların yüzde 51,49’unu alarak seçimin kazananı oldu. CHP’nin adayı Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara ise oyların yüzde 46,49’unu alarak bu seçimde ikinci oldu.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde Cem Kara, toplam oyların yüzde 44,5’ini alarak belediye başkanlığına seçilirken; o seçimde Ak Parti’nin oy oranı yüzde 35,5, MHP’nin oy oranı ise yüzde 17 olmuştu.

Esenyurt ve Küçükçekmece Millet İttifakı'na geçti

Millet İttifakı, Esenyurt ve Küçükçekmece’de gösterdikleri ortak adaylarla daha önce Ak Parti’li belediye başkanlarının olduğu illerde seçimin kazananı oldu.

Esenyurt’ta Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Kemal Deniz Bozkurt, toplam oyun yüzde 51,60’ını alarak birinci olmayı başarırken, Cumhur İttifakı’nın Ak Parti’li adayı Azmi Ekinci yüzde 45,90 oy oranında kaldı.

2014 yerel seçimlerinde Ak Parti’nin yüzde 47 oy oranıyla kazandığı ilçede CHP’nin oy oranı 34,6’ydı. Esenyurt’ta 2014 yılının üçüncü partisi ise yüzde 10,1’lik oyuyla HDP olmuştu. HDP, 31 Mart seçimlerinde Esenyurt’ta aday göstermedi.

 

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 10:57
  1. İstanbul
  2. seçim sonuçları
  3. el değiştiren belediyeler

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