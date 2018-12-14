İstanbul'da 39 ilçede asayiş denetimleri gerçekleştiriliyor
İstanbul'da çok sayıda polisin katılımıyla 39 ilçeyi kapsayan ve gece yarısına kadar devam edecek 'Kurt Kapanı 28' asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.14 Aralık 2018 Cuma 22:26
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde çok sayıda polisin katılımıyla 39 ilçede "Kurt Kapanı 28" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.
Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı personeller katılıyor.
Havadan destek veriliyor
Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı timler de narkotik dedektör köpekleriyle denetimler gerçekleştiriyor.
Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmazken, uygulamanın saat 24.00’a kadar süreceği öğrenildi.
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