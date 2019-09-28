İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.28 Eylül 2019 Cumartesi 14:50
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.
Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.
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