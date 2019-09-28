İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.



Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı. SON 24 SAATTE YAŞANANLAR Son 24 saatte ne oldu? (28.09.2019)daha fazla video için

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