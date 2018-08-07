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İstanbul'da 20 ilçede su kesintisi!

Avrupa yakasındaki 20 ilçesinde bugün 08.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

07 Ağustos 2018 Salı 09:22
İstanbul'da 20 ilçede su kesintisi!

İstanbul'un Küçükçekmece, Başakşehir, Esenler, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Çatalca, Kağıthane, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde bugün 8.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, ''3. Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından enerji hatlarında deplase çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışma nedeniyle, Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden 7 Ağustos Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında 12 saat süreyle Küçükçekmece'nin Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya mahallelerine su verilemeyecek.

Başakşehir'de İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri ile Esenler'de Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Bahçelievler'de Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer mahalleleri ve Güngören'de Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman mahallelerinin bir kısmı su alamayacak.

Bağcılar'da ise Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, Göztepe, 100. Yıl mahallelerinin tamamına ve Yavuz Selim mahallesinin bir kısmına su verilmeyecek.

Su kesintisi uygulanacak diğer bölgeler de şöyle:

Bakırköy'de Osmaniye ve Zuhuratbaba mahalleleri, Esenyurt'ta Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent mahalleleri,
Büyükçekmece'de Karaağaç Mahallesi.

Avcılar'da Cihangir ve Tahtakale mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları.

Arnavutköy'de Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır mahalleleri,
Çatalca'da Nakkaş ve Bahşayiş mahalleleri.

Kağıthane'de Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat Paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe mahalleleri.

Beyoğlu'nda Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa mahalleleri.

Eyüpsultan'da Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar mahallelerinin tamamı, Hasdal Askeri Kışlası ve Alibeyköy Merkez Mahallesi'nin üst kotları,
Sultangazi'de Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım mahalleleri.

Bayrampaşa'da Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa mahalleleri.

Gaziosmanpaşa'da Karayolları, Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa mahalleleri.

Şişli'de 19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, Mecidiyeköy, Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip mahalleleri,
Beşiktaş'ta Muradiye ve Vişnezade mahalleleri.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 09:22
  1. İstanbul
  2. Karadeniz
  3. Beşiktaş
  4. Fatih
  5. Söğüt
  6. Başakşehir
  7. Zübeyde Hanım
  8. Yenikent
  9. Bahçelievler
  10. Atatürk
  11. Gümüş
  12. Yenibosna
  13. Beyoğlu
  14. Bağcılar
  15. Menderes
  16. Ziya Gökalp
  17. Osmaniye
  18. 19 Mayıs
  19. Çağlayan
  20. Bakırköy
  21. Bozkurt
  22. Muradiye
  23. Pınar
  24. Esenyurt
  25. Uğur Mumcu
  26. Hürriyet
  27. Bayrampaşa
  28. Büyükçekmece
  29. Tahtakale
  30. Gaziosmanpaşa
  31. Söğütlü
  32. Güneşli
  33. Kocatepe
  34. Ömerli
  35. Kirazlı
  36. Namık Kemal
  37. Göktürk
  38. Yunus Emre
  39. Kocasinan
  40. Küçükçekmece
  41. Halkalı
  42. Karaağaç
  43. Esenler
  44. Hamidiye
  45. Cihangir
  46. Mecidiyeköy
  47. Güngören
  48. Kağıthane
  49. Yenimahalle
  50. Şişli
  51. İSKİ
  52. Fevzi Çakmak
  53. Mimar Sinan
  54. Sultangazi
  55. Kazım Karabekir
  56. Barbaros Hayrettin
  57. Mecidiye
  58. Atakent
  59. Gökal
  60. Çatalca

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