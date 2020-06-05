İstanbul'da 2 çocuk annesi kadın, komşusu tarafından öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de, 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk (36), komşusu tarafından bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek üzere çıkan Ayşegül Aktürk, sabah 07.50 sıralarında aynı apartmanda oturan ve kendisi ile evlenmek isteyen şüpheli Muharrem E. (29) ile tartıştı. Bu sırada şüpheli tarafından bıçaklanan, Ayşegül Aktürk ağır yaralandı.

Saldırganı engellemek için araya giren Murat E. (30) ile Meryem E. (26) de bıçakla hafif şekilde yaralandı. Saldırgan Muharrem E, kendisini de bıçakla yaralayarak intihar etmek istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayşegül Aktürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eşinden 2015 yılında boşanan 2 çocuk annesi Aktürk'e ilgi duyduğu öne sürülen şüpheli Muharrem E., hastanede tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.