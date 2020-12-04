İstanbul'da 2 ayda 319 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - HALİL DEMİR - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 625 şüpheliden 319'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim ile 30 Kasım arasında 39 ilçede, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları başta olmak üzere uyuşturucu ticareti yapan ve aracı olan şüphelilere yönelik düzenlediği 227 operasyonda 625 kişiyi suçüstü yakaladı.

Baskın yapılan adres ve arabalarla şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 477 kilo 800 gram eroin, 321 kilo 300 gram metamfetamin, 129 kilo 600 gram skunk, 150 kilo 800 gram esrar, 74 kilo 800 gram Afyon sakızı, 8 kilo 600 gram kokain, 3 kilogram bonzai, 386 bin 200 uyuşturucu hap, 45 tabanca, 8 tüfek, 1080 mermi ile 541 bin 200 lira, 17 bin 250 dolar ve 2 bin 365 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 625 zanlıdan 319'u tutuklandı.