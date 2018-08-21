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İstanbul'da 1226 'acemi kasap' kendini yaraladı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken yaralanan bin 226 vatandaş hastanelere gitti.

21 Ağustos 2018 Salı 16:19
İstanbul'da 1226 'acemi kasap' kendini yaraladı

Kurban Bayramı'nın ilk günü bin 226 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Bayram namazının ardından kesimlerin başladığı kentte, kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı veya ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar hastanelere başvuran bin 226 kişinin, bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu ediliyor.  

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 16:19
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