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İstanbul’a yeni bir teknokent geliyor

Fatih Belediyesi, Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi Programı (YEPGEM) öncülüğünde teknokent ve start-up (Kuluçka) merkezi kuruyor.

30 Ekim 2018 Salı 15:05
İstanbul’a yeni bir teknokent geliyor

Fatih Belediyesi, İstanbul’a yeni bir teknokent ve kuluçka merkezi kurmak için harekete geçti. Fatih Belediyesi’nin Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi Programı (YEPGEM) öncülüğünde, girişimciler için Sirkeci’de teknokent ve start-up (Kuluçka) merkezi kuruyor. Fatih Belediyesi, girişimcilerin gelişmesini sağlamak için iki sene önce başlattığı YEPGEM projesi çerçevesinde Türkiye’nin önde gelen kurum, kuruluş ve üniversitelerinin de aralarında bulunduğu birçok çözüm ortağını bir araya getirdi. Fatih Belediyesi bu güç birliği ile Eminönü Sirkeci’de Teknokent ve Start Up (Kuluçka) merkezlerini hayata geçiriyor. Sirkeci’de hizmet verecek teknokent ve start-up merkezleri için iki ayrı iş hanında bir taraftan teknik altyapı hazırlıkları devam ederken bir taraftan da kurum ve kuruluşlarla sözleşmeler yapılıyor.

Fatih Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluşu için çalışmaları Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği gereğince yürütecek olan Kurucu Heyet oluşturuldu. Kurucu Heyette Fatih Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Bilim Üniversitesi yer aldı. Kurucu Heyetin tarafları Fatih Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Protokolünü imzaladılar. Protokole İstanbul Ticaret Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nazım Ekren imza attı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 15:05
  1. Fatih Belediyesi
  2. Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi Programı (YEPGEM)
  3. teknokent
  4. start-up (Kuluçka) merkezi
  5. Eminönü Sirkeci
  6. Fatih Teknoloji Geliştirme Bölgesi
  7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
  8. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  9. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  10. İstanbul Sanayi Odası (İSO)

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