İstanbul'a yağmur yağacak mı? İstanbul hafta sonu hava durumu

İstanbul’da barajların doluluk oranı beklenen mevsimsel yağışların gelmemesiyle bugün yüzde 19.35 seviyelerine indi. Beklenen bulutların yağış bırakmaması neticesinde Ekim ayından bu yana İstanbul, yüzde 50 oranında su kaybetti. Peki, İstanbul'da yağış bekleniyor mu?

İstanbul hava durumu

İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika haberi geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un hava durumu verilerine göre; Bu akşamdan itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. 14 Ocak’tan sonra kış şartlarının şehir genelinde ve bölgede kendisini hissettireceği belirtildi.

Açıklamada, bugün beklenen fırtınanın ardından cumartesi il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, yağışların özellikle boğaz çevresi ile Avrupa yakası genelinde etkili olacağı kaydedildi. Yağışların pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, ancak önümüzdeki hafta yeni sistemlerin Marmara bölgesinde etkili olmaya devam edeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Lodos nedeniyle Cumartesi 15°C'ler civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesiyle 10°C'ler civarına gerileyeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Öte yandan, 14 Ocak ve sonrasındaki günlerde, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor" denildi.