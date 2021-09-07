“İstanbul’a ve ülkemize hizmet getirmenin gayreti içerisindeyiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi’ne ilişkin, “İlk ray kaynağını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ocak 2020’de yaptığımız metro hattımızda, son TBM’nin çalışmalarını 10 Mayıs 2020’de tamamlayıp Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020’de ilk trenlerimizi raylara indirdik. Kasım 2021’de de bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız” dedi.

Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi kapsamında Kağıthane metro istasyonunda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, yapılan çalışmalarda gelinen son noktaya ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

Birilerinin keyfine bırakmayacağız

Karaismailoğlu, İstanbul’un, Türkiye ve dünya için önemine işaret ederek, ticaretin, turizmin, dolayısıyla ekonominin dinamolarından ve milyonlarca vatandaşa iş ve aş yuvası olan İstanbul’un, ayrı bir ihtimamı hak ettiğini söyledi.

Bakanlık olarak İstanbul’un altyapı ve ulaşım alanında gelişimini büyük bir ciddiyetle ele aldıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Yatırımlarımızı, yalnızca bugün için değil, gelecek kuşaklara da hizmet edecek şekilde tasarlayarak bir bir hayata geçiriyoruz. Özellikle toplu ulaşımda son günlerde yaşanan sıkıntılar, İstanbul’un ulaşım meselesinin birilerinin keyfine bırakılacak bir konu olmadığını bir kez daha gösterdi. Milletimiz müsterih olsun, bizim ne İstanbul’un ne de tek bir vatandaşımızın mağdur edilmesine tahammülümüz olamaz.

Halihazırda inşası devam eden 103,3 kilometre ile Bakanlık olarak aynı anda en fazla raylı sistem hattı yaptığımız şehrimiz olan İstanbul’da işletmede olan 80 kilometrelik raylı sistem hattı ile birlikte Bakanlığımız tarafından İstanbulluların hizmetine sunulan raylı sistem uzunluğu, toplamda 183,3 kilometreye ulaşacak. Bugün itibarıyla İstanbul’un raylı sistem ağının toplam uzunluğu 251 kilometre, ayrıca yapımı devam eden 7 ayrı metro hattımızın uzunluğunun toplamı 103,3 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında İstanbul’un raylı sistem uzunluğu 354,3 kilometreye yükselecek.”

“İstanbul’da devam eden 7 raylı sistem projemiz var”

Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluğunda devam eden ve toplam uzunlukları yaklaşık 103,3 kilometre olan 7 raylı sistem projesi bulunduğunu, bu projelerin; Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı metro hattı, Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) metro hattı, Başakşehir-Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistemi ve Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projeleri olduğunu hatırlattı.

Karaismailoğlu,”Projelerimizin hepsi tamamlandığında, İstanbul’un raylı sistem hattının yarısından fazlası Bakanlığımız tarafından yapılmış olacak. Bu gurur, hizmet siyaseti yolundan bir an olsun ayrılmayan bizlere nasip olacak inşallah” dedi. Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi’nde gelinen noktaya ilişkin İlk ray kaynağını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ocak 2020’de yaptığımız metro hattımızda, son TBM’nin çalışmalarını 10 Mayıs 2020’de tamamlayıp Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020’de ilk trenlerimizi raylara indirdik. Kasım 2021’de de bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız” açıklamasında bulundu.