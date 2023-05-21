İstanbul'a 'teşrif eden' İmamoğlu'na soğuk duş! 'PKK dışarı'

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başarı sağlarken, adayların tek başına yüzde 50'yi bulamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi siyasilerin de çalışmaları kaldığı yerden sürüyor. Çalışmaları sürdüren isimlerden biri de İstanbul'u kendi haline bırakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Millet İttifakı'nın ilk turda yaşadığı hayal kırıklığının ardından belediye başkanı olduğu İstanbul'da da sokağa çıktı. Sahada İmamoğlu'nu gören İstanbullular ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"PKK dışarı"

Öte yandan İstanbul'da Tuzla semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu, yoğun kalabalık tarafından tepkiyle karşılandı. Burada konuşmasına izin vermeyen vatandaşlar, "PKK dışarı" ifadeleriyle İmamoğlu'nu protesto etti.