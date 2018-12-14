İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Sağanak bekleniyor

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgede, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.