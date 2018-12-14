İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı!
Marmara Bölgesi'nde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova çevrelerinde sağanak yağmur bekleniyor.14 Aralık 2018 Cuma 09:39
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Sağanak bekleniyor
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgede, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor.
Bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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