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İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı!

Marmara Bölgesi'nde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova çevrelerinde sağanak yağmur bekleniyor.

14 Aralık 2018 Cuma 09:39
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Sağanak bekleniyor

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgede, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:39
  1. Yalova
  2. Tekirdağ
  3. Kırklareli
  4. İstanbul
  5. Edirne
  6. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü
  7. Marmara Bölgesi

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