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Gündem İstanbul'a sağanak şoku! Arabalar suda yüzdü!
Gündem

İstanbul'a sağanak şoku! Arabalar suda yüzdü!

Yeniakit Publisher
2024-09-01 16:00:35 - 2024-09-01 16:00:34

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Anadolu Yakası’nda bulunan Tuzla ve Pendik ilçeleri başta olmak üzere etkili olan yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bazı mahallelerde yollar sular altında kalırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçların ise göle dönen yollarda mahsur kaldığı görüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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