İstanbul’a perşembe günü kar yağacak mı? İstanbul perşembe günü hava durumu:

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika yeni hava durumu uyarısı geldi! İstanbul’da geçtiğimiz hafta yağan kar mega kenti adeta kabusa çevirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda binlerce vatandaş mağdur olurken, araçlar mahsur kaldı. İstanbullula karla boğuşurken, CHP’li İBB başkanı Ekrem İmamoğlu balıkçıda balık keyfi yapması vatandaşı çileden çıkardı. İstanbullular yeniden kar yağışı olur mu, İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Perşembe günü İstanbul’a kar mı yağacak? sorularını sormaya başladı. İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu son dakika açıklaması.

İstanbul hava durumu son dakika!

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları bu gece saatlerinden itibaren Trakya'dan başlayarak hissedilir derecede azalacak. Gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı verdiği iller şöyle:

Adana, Ağrı, Ankara, Artvin, Bitlis, Çorum, Erzincan, Giresun, Hatay, Kars, Kayseri, Malatya, Muş, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Ardahan, Osmaniye, Adıyaman, Amasya, Antalya, Bingöl, Bolu, Bolu, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Mersin, Kastamonu, Kırşehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Düzce.

Marmara Bölgsi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Bilecik ile Balıkesir'in güney çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA 3°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

KOCAELİ 6°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu.