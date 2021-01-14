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Yaşam İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji açıkladı
Yaşam

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji'nin hava durumu raporunda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne sarı kodlu uyarıda bulunuldu. İstanbul'a ise yarın kar yağması beklendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 09:51:00 -
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

 

İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Ülkemiz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak.

Meteorolojiden sarı alarm

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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