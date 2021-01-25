İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul’da kar yağacak mı?
İstanbul kar yağışı | İstanbul’a geçtiğimiz hafta kar yağdı. Ancak vatandaşlar kar yağışın kısa sürmesi sebebiyle üzüntü yaşadı. Peki, kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar yağacak mı?
İstanbul’a kar yağı-ar mı? İstanbul’da barajlardaki doluluk oranının geçmiş yıllara oranla bir hayli düşük seviyelerde olması sebebiyle milyonlarca kişi kar yağışını beklemeye başladı. Peki, İstanbul’a kar yağacak mı?
İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul’da kar yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da çarşamba ve perşembe günleri şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı gerçekleşeceğini duyurdu.