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Gündem İstanbul'a mevsimin ilk karı o tarihte düşecek! Plan yapacaklar dikkat
Gündem

İstanbul'a mevsimin ilk karı o tarihte düşecek! Plan yapacaklar dikkat

İstanbul'a ilk karın ne zaman yağacağı merakla bekleniyor. Konuyla ilgili konuşan Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, sürpriz bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 18:23:00 -
İstanbul'a mevsimin ilk karı o tarihte düşecek! Plan yapacaklar dikkat

Aralık ayı ile beraber Türkiye soğuk ve yağışlı havaya teslim oldu. İstanbul’a ne zaman kar yağacağı tahminleri de yapılmaya devam ediyor.

Son olarak İstanbul’da yaşanacak kışı La Nina kışı olarak tanımlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt yeni değerlendirmelerde bulundu.

Bozyurt "Yılbaşından sonra ciddi anlamda bir soğuk sistem bekliyoruz. Asıl 2022-2023 kışı imzasını nerede atacak derseniz ocak ayının ortasında, yani 20 Ocak ile 10 Şubat arasındaki dönemde ciddi anlamda soğuma ve kar yağışı göreceğiz. Bu kar yağışları hem kıyı kesimler hem de iç kesimlerde etkili olacak. Özellikle İstanbul ve çevresinde ciddi kar yağışları olabilir. Tabi bunlar birer tahmin, değişimler yaşanabilir. Öngörülerimiz bazen tutmayabilir.” açıklamalarında bulundu.

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