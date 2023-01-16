İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim: Bu kez hem tarih hem uyarı verdi! O gün, o saat trafiğe çıkmayın!

İstanbul hava durumu merak ediliyor. Özellikle kar yağışı tarihi araştırılıyor. İstanbul halkı "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusu yoğun şekilde geliyor. İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini... Son zamanların en sıcak Aralık ayının da geride kalmasıyla gözler İstanbul'a ne zaman kar yağacağına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde yaşanacağını belirtirken Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'de yeni haftanın hava durumu tahminini açıkladı. İşte İstanbul'da kar yağışı beklentisine dair detaylar..

HAFTAYA HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR!

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta beklenen hava tahminlerini yazısında belirtti. İşte yazısının satır başları;

Hava durumunu bugünlerde takip edenlere bir türlü kar haberi veremedik, kayak merkezlerinin kurulu olduğu dağlar bile yeni yeni beyazlamaya başladı. İstanbul gibi kıyı merkezler için gözler ay sonunda, kış havası ve uzun süreli soğuklar oluşturabilecek dinamiklerden biri haftaya gerçekleşiyor. Isınıyoruz, evet önce bir ısınmamız yani Akdeniz havasının kuzeye karışması gerekecek. Öyle Balkanlardan gelen… diye anlattığımız, yıllardır alıştığımız soğuk karakterli sistemler henüz kendini göstermedi, Sibirya soğukları Gürcistan üzerinden geçti gitti. Fakat haftaya bir hazırlık başlıyor.

Cezayir-Moritanya üzerinden gelip Akdeniz’i Yunanistan üzerinden aşarak ülkemize ulaşacak hava hepimizi şaşırtacak görünüyor. Gelecek hafta yüksek sıcaklıkları konuşacağız ve insanlar yine denize girdi haberleri görebiliriz. Fakat kışın bu kadar kuvvetlenen güneyli akımların ardından, modellerde de sinyallerini aldığımız büyük soğuklar Türkiye’ye inebiliyor, yoğun kar yağışları oluşabiliyor.

17-20 Ocak arası yüksek sıcaklık rekorları kırılabilir. Duymuş olabilirsiniz lodosun gözü yaşlıdır denir, çoğu senaryoda kuvvetli estiği günlerin ardından, bazen günün akşamına yağmur getirir. Bu tarihler kuzeyimizde birikip güneye inmek için sabreden soğuk havaların bir kıvılcım beklediği günler olabiliyor.

Özetle bundan önce çok kurak geçirdiğimiz aylar, bundan sonrasının da böyle gideceği anlamına gelmiyor. Yine de İstanbul gibi suyu ucu ucuna yetişecek, 2023 yılında Türkiye’de toplam kullanılabilir temiz suyumuzun tamamını kullanacağımız öngörülüyor. Yağışların bu şekilde gecikme, hiç gelmeme durumu olabiliyor ve bunu yaşayarak görüyoruz. Ay sonunda ve Şubat ayında ise umut var, bunlar vadesi çok uzun ve değişime açık durumlar olsa da o bahsettiğimiz dinamik (güçlü güneyli hareket, hissedilir ısınma) gerçekleşirse 25-26 Ocak’tan sonrası gerçek bir kışa benzeyebilir. Güncellemeleri takip etmekte yarar var.

UZMAN İSİM UYARDI: "SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ GÖSTERECEK"

Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir ise, "Kış mevsimiyle birlikte havaların soğumaya başladığını kaydeden Özdemir, “Amansız bir soğuk olayı şu anda görünmüyor. Ancak Ocak ayının 15’inden sonra soğuk bir hava dalgası kendisini gösterecektir. Belki bu tarihlerde İstanbul’da kar yağışı alabiliriz. Ancak çok büyük bir soğuk kütlesi şu anlık görünmüyor.

Tabii Ukrayna ve Sibirya üzerinden alçak basınç sisteminin değişikliğe uğraması durumunda tüm bu senaryolar değişebilir ve kar yağışı gelebilir. Ama çok uzun bir süre devam edecek bir soğuk hava dalgası görünmüyor” açıklamalarında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için İstanbul hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 16°. 18 Ocak 2023 Çarşamba İstanbul hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 18°. 19 Ocak 2023 Perşembe İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 20 Ocak 2023 Cuma İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.

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