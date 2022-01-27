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Yaşam İstanbul'a kar geri geliyor! İki tarih verildi
Yaşam

İstanbul'a kar geri geliyor! İki tarih verildi

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için 2 tarih vererek yeni kar uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 15:42:00 -
İstanbul'a kar geri geliyor! İki tarih verildi

Marmara Bölgesi için Meteoroloji uzmanlarından yeni bir kar uyarısı geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın felç olduğu Marmara için iki tarih birden veren Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 3 gün buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülecek zirai açıdan ve ulaşım açısından dikkat edilmelidir.

Tarih verildi

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi var. Hava lodosa dönüyor. Yağmur ile birlikte kar erimeleri su baskınları ve taşkınlara neden olabilir.

Bundan sonraki kar Anadolu'ya (iç bölgeler) 31 Mart gibi görünüyor. Marmara'ya ise çok zayıf ihtimal 3-4 şubat gibi. Yüksek ihtimal 9 Şubat gibi" ifadeleri yer aldı.

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