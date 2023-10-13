  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye akılalmaz suçlama

Sadece 1 kişi katılınca basın toplantısı Sosyal medyada manşet oldu Millet CHP ile artık ilgilenmiyor

Bir Celal Şengör daha çıktı! Sağlıklı deyip "b.k" yedi videoya çekti

Duyan şok geçirecek! Türkiye’nin dev alışveriş sitesi kapanıyor... Herkesin telefonunda uygulaması vardı

Asgari ücretin kaç para olacağını açıkladı! Bu rakam ilk kez telaffuz edildi, milyonlar heyecanlanacak

MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehidimiz var

Sözcü TV ekranlarında büyük skandal! Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?

Türkiye istedi NATO yaptı

Türk enerji devi konkordato ilan etti! 'Batmadık, bankalar sıkıştırınca bu yola başvurduk' diyerek duyurdular

'Emekliye tek seferlik 5 bin liralık ödeme' düzenlemesinde flaş gelişme
Aktüel İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi
Aktüel

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi

Yeniakit Publisher
2023-10-13 11:58:00 -
İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi

Sonbaharın gelmesiyle birlikte sıcaklıklar düştü, bazı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Peki İstanbul'a kar ne zaman geliyor, detaylar haberimizde..

Van ve Hakkari illerimizde beklenen kar yağışı başladı. Bölgelerdeki yüksek kesimler yağışın başlamasından kısa süre sonra karla kaplandı. Özellikle Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolları, yılın ilk karıyla beyaza büründü.

Türkiye ne zaman beyaza bürünecek?

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu yılın sonbahar ve kış mevsiminin bol yağışlı ve soğuk geçeceğini belirtiyor. Özellikle El Nino'nun etkisiyle Türkiye'nin bol yağış alabileceğini vurgulayan Bozyurt, "Özellikle kasım ayından itibaren yoğun yağışlar bekliyorum" dedi.

Bozyurt'a göre, 27-29 Ekim tarihleri arasında hava sıcaklığında ciddi bir düşüş bekleniyor. Bu dönemde iç kesimlerde, özellikle Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya gibi şehirlerde mevsimin ilk karı yağabilir.

İstanbul'a ne zaman geliyor?

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, İstanbul'da Aralık ayından itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Karın toprağın verimliliğini artırıcı özelliği ve su tutma kapasitesi sayesinde barajlardaki doluluk oranını artırması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23