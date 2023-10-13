İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi

Van ve Hakkari illerimizde beklenen kar yağışı başladı. Bölgelerdeki yüksek kesimler yağışın başlamasından kısa süre sonra karla kaplandı. Özellikle Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolları, yılın ilk karıyla beyaza büründü.

Türkiye ne zaman beyaza bürünecek?

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, bu yılın sonbahar ve kış mevsiminin bol yağışlı ve soğuk geçeceğini belirtiyor. Özellikle El Nino'nun etkisiyle Türkiye'nin bol yağış alabileceğini vurgulayan Bozyurt, "Özellikle kasım ayından itibaren yoğun yağışlar bekliyorum" dedi.

Bozyurt'a göre, 27-29 Ekim tarihleri arasında hava sıcaklığında ciddi bir düşüş bekleniyor. Bu dönemde iç kesimlerde, özellikle Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya gibi şehirlerde mevsimin ilk karı yağabilir.

İstanbul'a ne zaman geliyor?

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, İstanbul'da Aralık ayından itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Karın toprağın verimliliğini artırıcı özelliği ve su tutma kapasitesi sayesinde barajlardaki doluluk oranını artırması bekleniyor.

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