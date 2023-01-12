İstanbul'a kar geliyor açıkladılar: Meteoroloji uzmanı tarih verdi uyardı! Başımıza kar yağacak, hazırlanın!

Meteoroloji'den yeni yağış, fırtına açıklaması geldi. 5 günlük güncel harita paylaşıldı. Kar yağışının başlayacağı iller duyuruldu. Sıcaklıklar da düşecek. İşte güncel hava tahminleri ve uyarılar...

İstanbul a kar ne zaman yağacak son dakika: Bugün ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz’in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hangi şehirde kar yağıyor?

Kırşehir Kaman -1°C Hafif kar Hafif kar

Kırıkkale Keskin 1°C Hafif kar Hafif kar

Kırşehir Akçakent 1°C Hafif kar Hafif kar

Kırıkkale Balişeyh 1°C Hafif kar Hafif kar

Kırşehir Akpınar -1°C Hafif kar Hafif kar

Konya Taşkent -1°C Hafif kar Hafif kar

Kırşehir Sofular -1°C Hafif kar Hafif kar

YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Batı Akdeniz kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI:

Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YARIN YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Batı Akdeniz'de, Antalya Isparta dolayları yağışlı. Yağışlar kıyıda şiddetli yağmur, yükseklerde KKY ve 1200 m üzerinde yoğun kar şeklinde.yenişafak'ın aktardığı haberde; Ayrıca Eskişehir, Konya'nın batısı Aydın Muğla'da şiddetli olmayan yağmur görülecek. Sıcaklıklar değişmiyor. İstanbul'da yarın yağmur var." ifadelerini kullandı.

GÖZLER İLERİ TARİHE ÇEVRİLDİ

Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Beklenen soğuk havaların ülke genelinde henüz görülmemesiyle gözler ileri tarihlere çevrildi. Uzmanlar Aralık ve Ocak ayının ilk haftasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden soğuk havaların, Ocak ayı ortalarında etkisini artıracağını düşünüyor.

Kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, canlı yayında yaptığı açıklamada megakentte kar yağışı için tahmin verdi.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2023

Çalışkan, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" diye konuştu.

Su an kar yağan ülkeler: New York eyaletinin, Erie Gölünün hemen doğusunda Kanada sınırına yakın kenti Buffalo'ya yılda ortalama 2,4 metre kar yağıyor.

Bugün nereye kar yağdı? Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı. Aydın’a yılın ilk karı yağdı Ocak ayının ortasına yaklaşırken birçok kentten kar manzaraları gelmeye başladı. Aydın’da da yılın ilk karının yağmasıyla kent adeta beyaza büründü.

İlk kar yağışı Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Tlachichuca şehrine tarihte ilk kez kar yağdı.

Türkiye'de en çok kar yağan şehirler?

Erzurum, kars, ığdır, ardahan, bitlis...

2023 kar yağacak mı?

Bu sene kar yağışını beklemeyin. 2023 yılının ilk aylarına kadar kar yerine sonbahar kıvamında bir hava olacak. Kasım ayında bile sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre de bu sene kış 'La Lina'lı' geçecek.