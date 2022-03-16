İstanbul'a kar çok sert geliyor! 1836'dan bu yana...

Meteoroloji Genel Müdürülüğü'nün de günler öncesinden yaptığı uyarıları doğrulayan Kerem Ökten, Cumartesi gününden itibaren şehri tekrar beyaza bürümesi beklenen kar yağışıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ökten, meteorolojik bilgilerin kayıt altına alınmaya başlandığı 1836 yılından bu yana kayıtlara geçecek olan en geç soğuk ve karlı hava dalgasının yaşanacağını dile getirdi.

Uzman isim yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da Cumartesi günü İskele babaları bile kar tutacak. Beklenen soğuk kuvvetlendi. Şehir tekrar bembeyaz olacak. 19 Mart günü meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1836 yılından beri bu kadar geç bir tarihe ait en soğuk ve karlı gün yaşanacak...



İstanbul'da Cumartesi günü İskele babaları bile kar tutacak. Beklenen soğuk kuvvetlendi. Şehir tekrar bembeyaz olacak. 19 Mart günü meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1836 yılından beri bu kadar geç bir tarihe ait en soğuk ve karlı gün yaşanacak...

Meteoroloji de uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında da yeni güncel raporlar yayımlandı.

5 günlük il il haritalı hava durumu raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi gününden itibaren kar yağışının ülke genelinde etkisini tekrar göstereceğini duyurdu.