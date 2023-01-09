İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih ve gün verdi! 41 ile yoğun kar uyarısı: Kar yağışı olan iller

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Birçok kentte kar yağışı etkili oldu. Çok sayıda yerleşim yerinde yollar kapandı. Van gibi bazı illerde kar kalınlığı yarım metreyi buldu. İşte kar beklenen ve yağış uyarısı yapılan o kentler ve tahminler...

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

“İSTANBUL’DA ETKİSİNİ KAYBEDECEK”

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen, “Gece ve sabah boğaz çevreleri yoğun olmak üzere sisli. Sis yarından itibaren etkisini kaybedecek. 10-11 Ocak Salı, Çarşamba günleri Ege ve Akdeniz bölgesinde (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Isparta, Burdur) şiddetli yağış olasılığı var. Su baskını oluşturur.” açıklamasında bulundu.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN 41 KENT

Raporlara göre; 7 - 13 Ocak tarihleri arasında 41 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı beklenen iller şunlar: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat.

Kar okulları tatil ettirdi!

Son dakika gelişmesi: Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitim gören okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi.

Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştığı kentte, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 28 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışması başlattı.

1 gün eğitime ara verildi

Konu ile ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van ili merkez 3 (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile taşımalı kapsamındaki öğrencilere okullar pazartesi (09.01.2023) 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

SİİRT'TA KARDA MAHSUR KALAN AMBULANS KURTARILDI

Siirt'in Pervari ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. İlçeye bağlı Doğanköy'deki bir hastayı almaya giden ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle Geçittepe mevkisinde kara saplandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, zincir bağladıkları ambulansı, bulunduğu yerden kurtardı. Ambulans, karla mücadele ekiplerinin desteğiyle Doğanköy'deki hastaya ulaşmaya çalışıyor.

ARTVİN'DE KÖY YOLLARI KAPANDI

Artvin'de kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. Bazı köy yolarını ulaşıma kapanırken, özelikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yarım metreye ulaştı. Ardanuç 14, Şavşat 37, Yusufeli 16, Murgul 1 Borçka 1, merkez 9 köy olmak üzere toplam 78 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler, yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde etkisini gösteren kar yağışından dolayı, vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için yollarda kesintisiz kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU KARA TESLİM

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle Ağlı ilçesinde 3, Küre’de 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.