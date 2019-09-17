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İstanbul’a gelmişti! Uluslararası ilk uçuşunu yaptı

Rusya’nın orta mesafeli yolcu uçağı MC-21, Teknofest için İstanbul’a geldi.

17 Eylül 2019 Salı 08:59
İstanbul’a gelmişti! Uluslararası ilk uçuşunu yaptı

Rusya’nın orta mesafeli yolcu uçağı MC-21, ilk uluslararası uçuşunu Jukovski Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirdi. Uçak, Teknofest için İstanbul’a geldi.

İlk iç hatlar uçuşunu 2017 yılında gerçekleştiren MC-21 orta mesafeli yolcu uçağı, Teknofest İstanbul için ilk uluslararası uçuşunu gerçekleştirdi. Irkut Corporation tarafından tasarlanan uçağın ilk teslimatının 2021 yılında yapılması bekleniyor.

Teknofest'te 4 rus uçağı

Resmi olarak yarın başlayacak Teknofest'te, Rusya'dan 4 uçak katılacak. Orta mesafeli yolcu uçağı MC-21'in yanı sıra; kısa mesafeli SSJ-100 yolcu uçağı, amfibi uçağı Be-200 ve çok fonksiyonlu savaş uçağı Sukhoi-35 Teknofest'te yer alacak.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 08:59
  1. MC-21
  2. Rusya
  3. Jukovski Havalimanı
  4. İstanbul Havalimanı
  5. Teknofest
  6. SSJ-100 yolcu uçağı

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