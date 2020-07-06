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Gündem

İstanbul’a dönüş çilesi

Hafta sonu için gittikleri Trakya’dan yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a dönüşü sırasında trafik yoğunluğu yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 02:17:00 -

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Çavuşköy ile Ahievren mahalleleri arasındaki 15 kilometrelik mesafede trafik durma noktasına geldi.

Polis ekipleri yoğun çaba sarf ediyor

Yol çalışmaları nedeniyle Edirne ve Çanakkale’den yola çıkan tatilcilerin İstanbul'a gidişi çileye dönüştü. Gündüz saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti. Malkara Bölge Trafik polis ekipleri, trafiğin açılması için yer yer müdahale ediyor.

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