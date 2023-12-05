İstanbul’a çetin geçecek kış geliyor! Kış sevenler doya doya tadını çıkaracak

Geç başlayan ve geç biterek sıcaklığıyla bunaltan yaz aylarından sonra soğuk havaların haberi meteoroloji uzmanlarından geldi. Havalar bir ılık bir soğuk geçti, meteoroloji uzmanları şimdi kar ve kış kovalıyor. Türkiye'de bu hafta havalar sertleşiyor. Peki kış nasıl geçecek, özellikle İstanbulda?

Meteoroloji, 5 Aralık Salı günü için son hava durumu raporunu yayınladı. Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl, Antalya, Erzurum ve Muş'ta gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru daha da azalacak. İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 8 derecelere kadar düşecek.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen X hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de hava sertleşiyor" uyarısında bulundu. Şen'in paylaşımları şöyle:

Yarın Çarşamba sabah Ege ve Akdeniz bölgelerine yeni bir yağışlı hava geliyor. Yarın öğlen marmarayı ve akşam iç anadoluyu da kapsayacak. Marmara ve Ege de yağmur kuvvetli. Hafta sonu Türkiyede hava sertleşiyor. Soğumayla birlikte Kar yağışıda görülebilecek.

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“Bugün Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. sıcaklıklar ortalamada devam ediyor. Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde bugün akşam ve yarın yoğun KAR yağışı olacak ulaşımda aksamalar olur."

1991 BENZERİ BİR KIŞ

Hava City hesabı da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İstanbul için kötü haber verdi. Paylaşım şöyle:

Ekim sonunda yayınladığım kış tahmininde belirttiğim Balkanlar üzerinden gelecek kısa süreli sistemler bu raporda da geçerlidir ancak ilave etmem gerekenler var. Neler mi? Yukarıda anlattığım şartlar sağlandığında Aralık ortalarında İstanbul'da Kar yapacak minör bir sistem Muhtemelen Aralık sonu ya da Ocak başında 1991 Aralık benzeri karlı majör bir sistem Ocak sonları ile Şubat başı arası ise Sibirya YB'nın sebep olacağı SSW kaynaklı haritada gösterdiğim 2012 benzeri karlı majör bir sistem daha beklemek gerekir.

(Minör: Havada Kar ya da yükseklerde Kar) (Majör: Hayatı olumsuz etkileyecek ölçüde Kar) Aksiyonu bol bir sezon demiştim, Kasım ayı rekor yağışlarla geldi geçti. Bundan sonra Kar kovalayacağız."

KAR SEVERLER PAMUK GİBİ OLACAK

Hava Forum da kar yağışı için açıklamalarda bulundu:

* Bu ayın son haftasında Türkiye üzerinde kuvvetli bir soğuk ve kar yapabilecek sistemin sinyalleri var. Sinyaller henüz güçlenmedi, takipteyiz. Kar severler için heyecanlandırıcı bir gelişme... Gelirse kar severler pamuk gibi olacak. Öğrenciler çok sevinecek...