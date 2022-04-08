Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a "büyük hazine"yi kazandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış törenine katıldı.

Pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş 800'e yakın eserin sergilendiği ve "İstanbul için büyük hazine" olarak nitelendirilen İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyor. Müze, selatin camilerinin ana kubbelerinin tavana yansıtıldığı bölüm, İslam medeniyetinin suya atfettiği mana ab-ı hayat enstalasyonu, müziğin iyileştiren gücünün anlatıldığı ses istasyonları, Kur'an-ı Kerimlerin yer aldığı bölümlerde kullanılan ultrasonik hoparlör teknolojisiyle dikkati çekiyor.

Burada açıklama yapan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Müzemizde sergilenecek eserler bu topraklara yepyeni bir çehre kazandıran İslam medeniyetinin bin yıllık birikimini temsil ediyor"

"Türkiye çok özel bir coğrafyadır. Kadim şehirlerimizin her biri birer açık hava müzesidir"

"İslam Medeniyetleri Müzesinin tematik bölümlerinde, İstanbul'daki seçkin müzelerden getirilen 650 eser sergileniyor"

"Maziden atiye kurduğumuz köprüyle milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz"

"Ülkemiz bir dönem malesed tarihiyle, kültürüyle bağını koparmak için gayret sarf eden bir zihniyetin tasallutu altında kaldı"