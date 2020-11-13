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Gündem İstanbul'a bir koronavirüs yasağı daha
Gündem

İstanbul'a bir koronavirüs yasağı daha

Koronavirüs bulaşının en çok arttığı şehirlerden İstanbul'a bir yasak daha geldi. Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 20:10:00 - 2020-11-13 20:19:50
İstanbul'a bir koronavirüs yasağı daha

Türkiye'de koronavirüs hasta sayısı her geçen gün artarken 13 Kasım Cuma günü de 3 bin 45 yeni hasta tespit edildi.

Vali Yerlikaya açıkladı

Pandemideki hızlı artış sebebi ile yasak haberleri de birbiri ardına geliyor. Açık alanlarda sigara içmenin ilk olarak yasaklandığı İstanbul'da pazar yerlerinde de sigara içilmesi yasaklandı. Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sağlık için hepimiz için kurallara uymak, vazgeçilmezdir." dedi.

 

 

Açık alanda sigara içme yasağı, virüsten korunmakta önemli bir etken olan maskenin doğru biçimde kullanılması amacını taşıyor.

 

 

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