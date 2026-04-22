İstanbul’a bereket yağıyor! İşte mega kentte barajların son durumu

Son yıllarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle alarm veren barajlar, bu yıl bahar yağışlarıyla yeniden nefes aldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin paylaştığı son verilere göre kent genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 70 sınırını aşarak yüzde 70,53 seviyesine çıktı.

Açıklanan verilere göre, İstanbul’da etkili olan bahar yağışları barajlara olumlu yansıdı. Kent genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 70,53 olarak kayıtlara geçti. Böylece barajlar, kritik eşik olarak değerlendirilen yüzde 70 seviyesinin üzerine çıktı.

Verilerde en dikkat çeken barajlar ise Ömerli ve Elmalı oldu. Ömerli Barajı yüzde 93,06, Elmalı Barajı ise yüzde 91,37 doluluk oranıyla listenin üst sıralarında yer aldı. Bu iki baraj, İstanbul’un su yükünü taşıyan başlıca kaynaklar arasında öne çıktı.

Öte yandan geçen yılın aynı gününde, yani 22 Nisan 2025’te baraj doluluk oranının yüzde 81,8 seviyesinde olduğu belirtildi. Bu yıl açıklanan oran ise geçen senenin aynı dönemine göre daha düşük seviyede kaldı.

İSKİ verilerine göre, İstanbul’daki genel doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 70,53 seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli barajı 93,06

Darlık barajı 87,12

Elmalı barajı 91,37

Terkos barajı 57,33

Alibey barajı 67,28

Büyükçekmece barajı 56,83

Sazlıdere barajı 45,87

Istrancalar 39,42

Kazandere 60,39

Pabuçdere 60,84