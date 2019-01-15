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İstanbul'a beklenen kar yağışı geldi

Yurdun büyük bölümünü etkisini alan kar yağışı, İstanbul'un yüksek kesimlerinde başladı.

15 Ocak 2019 Salı 21:16
İstanbul'a beklenen kar yağışı geldi

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kartal Aydos Mahallesi civarında etkili kar yağışı görülüyor. Yer yer yüzey beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtına ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Kar rahmeti! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bolu'da son durum...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 21:16
  1. İstanbul
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. kar
  4. istanbul
  5. Meteoroloji

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  • Tevfik karas Tevfik karas 26 dk önce
    Akit tv yi kutluyorum şevki yılmaz hacaya bu fırsatı vererek geçmişimizi en güzel şekilde anlatan hocamıza allah sağlık versin ülkemize insanlığa islamliga kimlerin kime çalıştığını ermeni lerin ele geçirdiği siyasiler anlatıyor solun kendi partisinden adam bulamadım ı ki sağdan aday belediye başkanı olarak milleti kandiracagini sanıyorlar sevgili din kardeşlerim kime oy vereceğimizi akıllı seçmek zorundayız bizler fatihlerin torunları olarak yavuz sultan selim Abdul hamit ler Atatürkü n yolun dan ayrılmayalım akıllı olalım ona göre oyumuzu ver elim geleceğimizi zehir etmeyelim allahın selamı üzerimize olsun

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