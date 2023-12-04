İstanbul yetmedi ilçeleri de batıracak

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Göreve geldiği günden beri İstanbul’u yaşanmaz bir kent haline getiren İmamoğlu, İBB’ye bağlı iştirak şirketleri batıran genel müdürleri ilçe belediyelerinde aday göstermeye başladı. İstanbul’un ilçelerinde de batırmaya kararlı olan İmamoğlu’nun somut hiçbir başarısı olmayan ve adları skandallarla anılan müdürleri ise şunlar:

İGDAŞ Genel Müdür Bülent Özmen, Eyüpsultan Belediye Başkanlığına,

İstanbul Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanlığına,

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise Fatih Belediye Başkan adayı olarak gösterilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir'den geldi İzmir'e gönderildi

İzmir Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreterlik görevini icra ederken istifa edip İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olan Buğra Gökce ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilmek için görevinden istifa etti.