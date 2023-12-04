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Gündem İstanbul yetmedi ilçeleri de batıracak
Gündem

İstanbul yetmedi ilçeleri de batıracak

Yeniakit Publisher
2023-12-04 09:47:00 -
İstanbul yetmedi ilçeleri de batıracak

Millet İttifakı’nın hezimeti ile sonuçlanan genel seçimler sonrası başlattığı ‘değişim’ tartışmalarıyla CHP’nin genel başkanlık koltuğuna Özgür Özel’i oturtan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de yerel seçimlere el attı.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Göreve geldiği günden beri İstanbul’u yaşanmaz bir kent haline getiren İmamoğlu, İBB’ye bağlı iştirak şirketleri batıran genel müdürleri ilçe belediyelerinde aday göstermeye başladı. İstanbul’un ilçelerinde de batırmaya kararlı olan İmamoğlu’nun somut hiçbir başarısı olmayan ve adları skandallarla anılan müdürleri ise şunlar:

İGDAŞ Genel Müdür Bülent Özmen, Eyüpsultan Belediye Başkanlığına,

İstanbul Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediye Başkanlığına,

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise Fatih Belediye Başkan adayı olarak gösterilecek.
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İzmir Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreterlik görevini icra ederken istifa edip İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olan Buğra Gökce ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

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