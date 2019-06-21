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İstanbul yeniden sandığa gidiyor! Seçmenler için önemli bilgiler

İstanbul seçmeni 23 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidiyor. Saat 08:00 itibari ile başlayacak oy verme işlemi, 17:00'da sona erecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak.

21 Haziran 2019 Cuma 22:47

 Yasemin Karahan  Ankara 

Yüksek Seçim Kurulu kararı ile yenilenecek İstanbul seçimlerine artık sayılı saatler kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 4 parti ve 17 bağımsız adayın yarışacağı seçimde oy kullanma işlemi saat 08:00'da başlayacak. 

İstanbul'da yeniden yapılacak seçimde, 31 Mart'ta kullanılan oy pusulaları baz alındı. Seçime katılan partilerin pusuladaki yerini belirleyen kura çekimi bu kez yapılmadı. Sadece seçimden çekilen partiler pusuladan çıkarıldı. Pusulanın ilk sırasında Saadet partisi, İkinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AK Parti yer alıyor. Yeni oy pusulaları mühürlenerek İstanbul'un 39 ilçesindeki seçim kurullarına gönderildi. 

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 22:47
  1. Ankara
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  6. 23 Haziran seçimleri

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